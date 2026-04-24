華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は、薄型軽量ながら画面が大きく見やすいエントリースマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズにおいて、3月に発売済みの「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」に加え、新たに高耐久ポリマー製ボディの「HUAWEI Band 11」を、4月24日から、ECサイト限定で販売を開始する。市場想定価格は6800円（税込）で、ブラックとパープルの2色のラインアップとなる。「HUAWEI Band 11」シリーズは、よ