名鉄名古屋本線の踏切事故で、列車にはねられたのは、1歳から2歳くらいの男の子とみられています。 【写真を見る】【速報】1～2歳くらいの男児 列車にはねられたか 意識不明 名鉄名古屋本線の踏切 岐阜･岐南町 きょう午後5時7分頃、岐阜県岐南町下印食の名鉄名古屋本線の踏切で、「線路上で人と列車が接触した」と通報がありました。 消防によりますと、はねられたのは1歳から2歳くらいの男の子とみられています。 病院