しゃぶしゃぶチェーンのしゃぶしゃぶ温野菜は、5月7日から5月20日までの期間、「母の日キャンペーン」を全店で実施する。食べ放題コースを平日は20%引き、土日祝は10%引きで提供する。食べ放題は小学生は半額、小学生未満は無料で利用できる。同キャンペーンは、温野菜公式ホームページのクーポン画面をスタッフに提示することで適用される。クーポンは5月1日10時に公式ホームページに反映される。対象はしゃぶしゃぶ温野菜全店。