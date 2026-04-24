フィンランドのプロデューサー ミーシャとシンガー Jessica Joliaによるコラボレーション楽曲「Ordinary Low」が、本日4月24日に配信リリースされた。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本楽曲は、ミーシャのニューアルバムからのリードシングル。ミーシャによるオルタナティブR&a