フィンランドのプロデューサー ミーシャとシンガー Jessica Joliaによるコラボレーション楽曲「Ordinary Low」が、本日4月24日に配信リリースされた。

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本楽曲は、ミーシャのニューアルバムからのリードシングル。ミーシャによるオルタナティブR&B、ヒップホップ、ニューファンクを横断するシグネチャーサウンドが、パンチと軽やかさが共存するグルーヴを生み出し、その上でJessica Joliaの表情豊かで広い音域を活かしたボーカルが、楽曲に温かさと奥行きをもたらしている。

また、本楽曲はこれまで安定していた関係や状況が揺らぎ始める瞬間をテーマに据えている。何かが崩れていく場面を直接描くのではなく、その後に訪れる静かな時間に焦点を当て、変わりゆく自分と変わらずにいようとする自分とのあいだに生まれる距離を描く。

（文＝リアルサウンド編集部）