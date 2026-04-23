【その他の画像・動画等を元記事で観る】川田羽撫子（Vo/Gt）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の3人組“ネオキューティーロックバンド”、三四少女（サンスーガール）。4月8日にメジャーデビューEP『一生仲仔』をリリースしたばかりの彼女たちだが、このたび、表題曲「一生仲仔」が起用されたTVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』のノンクレジット・エンディング映像が公式YouTubeにて公開された。