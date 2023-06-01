松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が開幕する。9年連続ファン投票1位と絶大な人気を誇る児玉碧衣（30＝福岡）。ただ、昨年はG1が創設されてから初めて無冠に終わった。「もっと強くなりたいという欲が出てきた」。初めて自転車にテコを入れた。昨年のガールズグランプリから新車を投入。大舞台では不発となったがセッティングを見直し、今年は25戦24勝と絶好調だ。