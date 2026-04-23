女優の由美かおる（７５）が２３日、大阪市内で行われた映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（５月１６日に先行ロードショー＝大阪・第七藝術劇場）の取材会に出席した。同作は、悩みを抱え孤立した看護助手の小春（水村美咲）が、さまざまな出会いを重ねる中で自身の生き方を模索するヒューマンドラマだ。精神科医で俳優の楠部知子さんが自身のがん体験を通して企画・制作された。由美は小春の祖母・鈴子おばあち