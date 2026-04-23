落語家の立川志らくが4月21日、自身のYouTubeチャンネルで語った内容が波紋を広げている。テーマは、京都・男児遺棄事件と、沖縄・辺野古沖の転覆事故ーーその報道の“温度差”だった。「連日ワイドショーで取り上げられている京都の事件について、志らくさんは『マスコミ、オールドメディアができることは推測することじゃない、どこで殺害されて死体が遺棄されたか、そのときの容疑者の精神状態……容疑者の精神状態なんて、ど