雲雀Ｓで３連勝を決めたダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）は、京王杯ＳＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）で２度目の重賞挑戦。１ハロン距離短縮し、初めての７ハロン戦に挑む。萩原調教師は「中間も順調に追い切りをこなして変わりなくきています。重賞で相手関係がカギになるのと、この距離でどんな競馬ができるかになります」とコメントした。