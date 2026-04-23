記者会見する「統一教会2世清算連絡会」設立の呼びかけ人、野浪行彦さん＝23日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者を親に持つ「2世」が23日、教団の清算手続きについて当事者同士で情報を共有しようと、「統一教会2世清算連絡会」を設立した。呼びかけ人の野浪行彦さん＝通称、30代＝は東京都内で記者会見し「（債権の）申告期間は1年しかない。2世は自身の被害認識に時間がかかる。申