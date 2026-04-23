メルセデス・ベンツ日本は、東京・表参道に新たなブランド体験拠点「Mercedes-Benz Studio Tokyo」を4月24日に開設する。期間限定の都市型施設で、ブランドの世界観を体感できる空間とする。6月30日には展示やラウンジ機能の拡張も予定している。【こちらも】（メルセデス・ベンツ）の記事一覧はこちら同施設は、グローバルプロジェクト「Mercedes-Benz Studio」の一環として展開される。ドイツ・ミュンヘンやデンマーク・コペ