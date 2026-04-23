4月21日、うどんチェーン店「丸亀製麺」で、元「TOKIO」の松岡昌宏と共同開発した人気メニュー「トマたまカレーうどん」が期間限定で発売された。人気メニューの復活を喜ぶ声が多いが、複雑な心境を抱くファンもいるようだ。トマたまカレーうどんは、2021年に期間限定メニューとして誕生し、今回で発売6年めとなる。「2021年に株式会社TOKIOと丸亀製麺が『共創型パートナーシップ』を結び、TOKIOが商品開発にかかわってきまし