【「薬屋のひとりごと」原作小説カフェ】 東京会場：BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店 開催期間：5月14日～7月5日 大阪会場：BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店 開催期間：5月28日～6月28日 【拡大画像へ】 エルティーアールは、イマジカインフォスが発行する「薬屋のひとりごと」の原作小説カフェを5月14