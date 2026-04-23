コロプラは、ゲームクリエイター・金子一馬が手がけるNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』を、4月23日に発売した。 【画像あり】バトルは手札の上限が常に3枚。戦略が求められるゲームシステムに 本作は、金子一馬が描くダークファンタジーの世界観に、デッキ構築型ローグライクのゲームシステムが融合したタイトルだ。神話と現代が交錯するストーリ}