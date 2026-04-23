数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年6月号増刊』（宝島社）の「紫外線から『プロテクトユー！』晴雨兼用折りたたみ傘＆撥水ポシェット（河北裕介さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『otona MUSE 2026年6月