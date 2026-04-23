フロム・ソフトウェアの人気アクションゲーム「ELDEN RING(エルデンリング)」の実写映画が、2028年3月3日に劇場公開されることが発表されました。映画は2026年春製作開始となっていたのですが、早速その撮影現場の様子がYouTubeに投稿されています。Elden Ring movie set leaks confirm new details of Alex Garland's filmhttps://www.polygon.com/elden-ring-movie-set-leaks-cast-characters/現地時間の2026年4月20日、映画「エ