俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が23日までに自身のSNSを更新し、女優の南野陽子（58）との2ショットを披露した。2人は22日に放送されたテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」第3話にゲスト出演。少年隊と南野は共に1985年歌手デビューの“同期”でもある。そのため「ほんと久しぶりに仕事一緒にできたけど、昔も今も全然変わらないし同じ時代をがんばった同級生みたいだね！って言われた時は、しみじみ良い時