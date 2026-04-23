タレントの滝沢カレン（33）が22日、自身のインスタグラムを更新し、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）と椿山荘デートをしたと明かした。滝沢は2ショット写真などを投稿し「みな実さんと椿山荘デート椿山荘でアフタヌーンティーin抹茶をどうしてもしたくて、一緒にきてもらいました」とつづった。また「どれもこれも緑仕様で抹茶味のいろんなものを食べてから、満腹姿でお庭をお散歩庭中また緑で、ずっと温泉