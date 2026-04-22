ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴のブランド「valborder（ヴァルボーダー）」から、ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト、半袖ジャケットを4月21日、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で販売を開始した（一部店舗を除く）。近