ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願うコメリは、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴のブランド「valborder（ヴァルボーダー）」から、ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト、半袖ジャケットを4月21日、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で販売を開始した（一部店舗を除く）。

近年の記録的な猛暑によって、屋外や空調のない場所で作業をする人、レジャーを楽しむ人にとって、熱中症対策は自らの身を守るための欠かせない装備となっている。同製品は、ウェアで「熱そのものを遮断する」ことに着目した。生地裏面に特殊な「チタンコーティング」を施すことで、太陽光の熱線を反射し、衣服内の温度上昇を物理的に抑制する。第三者機関による生地性能試験では、未加工品と比較して最大−10℃の温度抑制効果が実証された。

コメリの「valborder（ヴァルボーダー）」が、過酷な環境下でも、心身ともに快適なコンディションを維持できるよう全力でサポートする。

同製品の最大の特徴は、生地の裏面に施された特殊なチタンコーティング。太陽光の熱線を反射することで、衣服内の温度上昇を物理的に抑制。第三者機関による試験では、未加工品と比較して最大で−10℃の温度抑制効果が実証されており、過酷な直射日光下でも涼しさを維持する。

ファンから取り込んだ風を衣服内で効率よく循環させるため、独自の「ジャバラ構造」による風抜け設計を採用している。風が背中や首元へと通り抜けることで、汗の気化熱による冷却効果を最大限に引き出す。

ファンを腰の横側に配置することで、椅子に座った際や重機の運転時、荷物を運ぶ際にもファンが邪魔にならず、常に快適な送風を維持する。

ウェアの内側に保冷剤を収納できる専用ポケットを装備。ファンによる送風と保冷剤を組み合わせることで、さらに冷感を得ることが可能。

バッテリーを左右の内側に収納できるポケットを配置し、作業中の動きを妨げない設計にしている。



「valborder ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト」

「valborder ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト」は、フード付きのデザインによって、ファンから取り込んだ風を首元や頭部に効率よく送り込むことができ、熱がこもりやすい頭部の温度上昇を抑える。



「valborder ファンが取り付けられるウェア −10℃遮熱半袖ジャケット」

「valborder ファンが取り付けられるウェア −10℃遮熱半袖ジャケット」は、袖があることで、太い血管が通る「脇の下」に直接風を送り込みやすく、体温を効率的に下げる効果が期待できる。



「valborder 大風量ブラシレス タフファンセット K26−13V」

「valborder 大風量ブラシレス タフファンセット K26−13V」は、大風量で最大毎秒65L。薄くて軽量なブラシレスモーター仕様になっている。

［小売価格］

valborder ファンが取り付けられるウェア 遮熱フードベスト：2980円

valborder ファンが取り付けられるウェア −10℃遮熱半袖ジャケット：2980円

valborder 大風量ブラシレス タフファンセット K26−13V：3980円

（すべて税込）

［発売日］4月21日（火）

コメリ＝https://www.komeri.bit.or.jp