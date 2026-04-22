牝馬の地方交流重賞「第64回しらさぎ賞」（S3）が22日、浦和競馬場で行われ、ツーシャドーが直線で抜け出して快勝。24年しらさぎ賞以来となる2度目の重賞制覇を成し遂げた。直線、2番手からツーシャドーが一気に先頭に躍り出る。あとはゴールを決めるだけだ。直後からアンジュフィールドが迫ってきたが、一昨年覇者の力はだてではなかった。和田は「外の馬が速かったので2番手へ。速い流れになっても楽に走っていたので“こ