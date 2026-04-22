ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事のオリジナルブランド「TOKYO RUN（トウキョウ ラン）」から、4月25日に、新作セットアップ3種を全国のはるやま店舗（一部商品を除く）で発売する。機能性とファッション性を高次元で融合させた同シリーズの拡充によって、多様化する現代のクールビズにおいて「何を着るのが正解か分からない」と感じている人々に向けた、機能的かつ品格を保ったビジネスウェアの提案を行