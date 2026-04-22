ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事のオリジナルブランド「TOKYO RUN（トウキョウ ラン）」から、4月25日に、新作セットアップ3種を全国のはるやま店舗（一部商品を除く）で発売する。機能性とファッション性を高次元で融合させた同シリーズの拡充によって、多様化する現代のクールビズにおいて「何を着るのが正解か分からない」と感じている人々に向けた、機能的かつ品格を保ったビジネスウェアの提案を行う。

今シーズンの「TOKYO RUN」は、着用シーンに応じたアプローチで快適さを追求した。まず「BREATH EFFECT（ブレスエフェクト）」は、透け感を抑えつつ糸の隙間を広げることで、衣服内の湿気を逃がし、通年での快適な着用を可能にした。

上記に撥水・撥油機能を加えた「CLEAR EFFECT（クリアエフェクト）」モデルは、急な雨や食事の汚れも気にせずアクティブに動ける多機能さが魅力になっている。

さらに、盛夏に特化した「シアサッカー軽量セットアップ」は、付属品を極限まで削ぎ落とすことで、まるで羽のような軽さと立体的なフォルムを両立。足元にスニーカーを合わせる軽快なスタイリングから、タイドアップしたビジネススタイルまで、現代のビジネスパーソンが求める「着回し力」と「機能」を網羅したラインアップとなっている。



「TOKYO RUN BREATHEFFECT セットアップ」

「TOKYO RUN BREATHEFFECT セットアップ」では、特殊生地「BREATHEFFECT」を採用し、プレーンな見た目を維持しながら通気性を向上。蒸れにくく、ストレッチ性にも優れたオールシーズン対応モデルになっている。毎日清潔に着られるよう、家庭用洗濯機で丸洗いが可能になっている。



「TOKYO RUN BREATHEFFECT×CLEAREFFECT セットアップ」

「TOKYO RUN BREATHEFFECT×CLEAREFFECT セットアップ」は、高い通気性に加え、汚れても安心な撥水・撥油加工「CLEAREFFECT」をプラスした。メッシュ裏地や薄型肩パットによって、見た目以上の軽さを実現した多機能モデルになっている。毎日清潔に着られるよう、家庭用洗濯機で丸洗いが可能とのこと。



「TOKYO RUN シアサッカー軽量セットアップ」

「TOKYO RUN シアサッカー軽量セットアップ」は、凹凸のあるサッカー素材で肌離れが良く、付属品を極限まで省いた超軽量設計になっている。ウエストシャーリング仕様のパンツで、酷暑の中でも涼やかな着心地を提供する盛夏特化モデルだという。

［小売価格］

TOKYO RUN BREATHEFFECT セットアップ

ジャケット：1万5900円

パンツ：8900円

TOKYO RUN BREATHEFFECT×CLEAREFFECT セットアップ

ジャケット：1万5900円

パンツ：8900円

TOKYO RUN シアサッカー軽量セットアップ

ジャケット：1万7900円

パンツ：8900 円

（すべて税別）

［発売日］4月25日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp