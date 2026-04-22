昨年のドラフト育成5位で入団…打率.467と好調だった巨人・知念大成外野手にアクシデントが発生した。22日にジャイアンツタウン球場で行われたファーム・リーグ西武戦、3回にファインプレーを見せたものの、頭からフェンスに直撃。その場に倒れ込み、担架で運ばれた。3回1死一、二塁の場面で、中村剛也内野手が知念の守る左翼方向へ飛球を飛ばした。知念は背走しながら捕球。アウトは取ったものの、左側頭部がフェンスに直撃す