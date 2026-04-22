ドルもみ合い、米イラン停戦無期限延長は海峡封鎖長期化を意味する トランプ米大統領がイランとの停戦延長を発表。新たな期限について言及がないことから、事実上無期限となる。その間、ホルムズ海峡は封鎖されたまま。 停戦延長に市場は安堵、有事のドル買いが後退するも値動きは限定的。NY原油先物も下値は限定的。一方、日経平均は取引時間中の最高値を更新、時間外でダウは250ドル近く上昇している。 停戦の延長は交