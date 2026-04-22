パウロ・ソウザ監督「ここできょう起きたことは、サッカーを破壊し、台無しにする」AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝が4月21日に行われ、FC町田ゼルビアはシャバブ・アルアハリ（UAE）に1-0で勝利した。後半アディショナルタイムには、FWギリェルミ・バラがゴールを決めたが、ビデオ・アシスタト・レフェリー（VAR）の介入があって取り消しとなった。ポルトガルメディア「O JOGO」は、元ポルトガル