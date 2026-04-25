ブルックス ブラザーズとPEANUTSのコラボレーションコレクション「Spring & Summer 2026」が、2026年4月17日から全国のブルックス ブラザーズ店舗、公式オンラインストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売中。アメリカントラッドの代名詞に、スヌーピーたちの遊び心を重ねた春夏版で、“スケボーに乗るスヌーピー”や“スヌーピーのきょうだい”といった新作アートワークが一挙に登場する。【画像】コレクションの全ラインナ