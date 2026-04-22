【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,149.38 ▼293.18（4/21）NASDAQ：24,259.96 ▼144.43（4/21） 1.概況 米国市場は主要3指数揃って続落となりました。停戦期限が迫る中、バンス副大統領がパキスタン訪問を取りやめたとの報道があり、懸念が広がっています。ダウ平均は245ドル高の49,688ドルで取引を開始しました。寄付き直後に上昇し、日本時間22時51分に406ドル高の49,848ドルでこの日の