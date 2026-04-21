東根市の陸上自衛隊神町駐屯地で19日、創立70周年などを記念した式典が行われ、日米で共同開発した「F-2」戦闘機が上空を展示飛行しました。式典は、陸上自衛隊第6師団の創隊64周年と神町駐屯地の創立70周年を記念して行われました。会場では空砲による射撃演習やヘリコプターに乗った隊員らがロープを使い地上に降りる訓練も。ことしは、第6師団の隊員およそ700人や戦車や機動車など105台、4機の戦闘ヘリが参加しまし