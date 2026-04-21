犬を抱っこしすぎると起こる体への負担とリスク 1.筋力が低下してしまう 犬を抱っこしすぎると、筋力が低下してしまうことがあります。 犬は、歩くことや走ることで筋力をバランスよく使い、体幹や筋力を維持しています。しかし、抱っこされることが習慣化してしまうと、体幹や筋力が使われず、少しずつ低下してしまうことがあります。 2.関節への慢性的な負担がかかる 犬を抱っこしすぎると、関節への慢性的な