ペットホテルに預けられた犬の過ごし方 仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で愛犬の世話ができない場合は、多くの人がペットホテルを利用しています。ただ、初めて利用する飼い主さんは、「寂しくない？」「退屈しない？」など、疑問や不安がありますよね。 ペットホテルといっても動物病院併設タイプやトリミングサロン併設タイプ、訓練所併設タイプなどさまざまで、施設により内容も異なります。 その上で、ここでは