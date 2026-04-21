エレコム [東証Ｐ] が4月21日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の52円→57円(前の期は48円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループは、業績の向上に努めるとともに将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に配当維持もしくは増配する累進的配当の実施を基本方針とし、配当性向につきましては当期純利益（連結）に