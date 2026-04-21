焼肉チェーンの「牛角」は、4月23日(木)より「デザート食べ放題」を全店･食べ放題全コースへ拡大導入する。これまで一部店舗・コースで実施していた取り組みを全店へ広げ、食べ放題を最後まで楽めるデザートラインアップを強化する。〈プチサイズで多彩に楽しめるデザート〉食べ放題のデザートは、バニラ･抹茶などのアイス5種をはじめ、「杏仁豆富」や「スイートポテトケーキ」などをプチサイズで用意。複数種類を少量ずつ楽しめる