ドッグランでのわんこの微笑ましい姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で29万4000回再生を突破し、「たまには間違うよねｗ」「あまりにも可愛くて笑った」「何回も見てもうた…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ドッグランで迷子になった犬→知らない女性を『ママだ』と勘違いしてしまい…『人違いに気付いた瞬間』】 ドッグランで迷子になった犬 Instagramアカウント