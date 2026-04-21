BTSのRMが、4月20日（月）に自身のInstagramを更新。Vに続いて、今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設のポケパーク カントーをお忍びで訪れた写真を公開した。アイスの食べ方に注目が集まっている。【写真】手がベタベタすぎるｗポケパークでアイスを食べるRM■“破壊神”っぷりに注目集まる今回RMは、Vも身に着けていたコダックの帽子をかぶり、コダックのスタチューと並んで撮影した写真をアップ