【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックより、ウィークエンドや旅を彩るSUMMER2026最新コレクションが4月23日に発売となる。このたび、岸優太の最新ビジュアルが公開された。 ■岸優太が夏の軽やかなムードを表現 本ビジュアルは、「The Summer Edit -初夏を映す洗練されたワードローブ-」をテーマに、高品質な素