新聞屋さんと柴犬との、ずっと見ていたくなる幸せなやり取りが反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で25万6000回再生を突破し、「ホントに嬉しそう」「大好きが溢れてる」といったコメントが寄せられています。 【動画：家に『新聞屋さん』が来たら、部屋の中にいた犬が…いつまでも続いてほしい『相思相愛なやり取り』】 大好きな新聞屋さん、来てくれた！ YouTubeチャンネル「柴犬おいも君」に投稿