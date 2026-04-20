日本サッカー協会(JFA)は20日、国内トレーニングキャンプ中のU-19日本代表候補において、アルビレックス新潟MF松岡敏也が怪我のため離脱したことを発表した。松岡に代わる追加の招集はないという。なお、U-19日本代表候補は19日に東京Vとトレーニングマッチ(●2-5)を行っており、21日に関東大学選抜とトレーニングマッチを行う予定だ。