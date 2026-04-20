「大楠賞争奪戦・Ｇ３」（２０日、武雄）ヤクルトスワローズの元投手で、競輪選手の松谷秀幸（４３）＝神奈川・９６期・Ｓ１＝が３日目（２０日）９Ｒで１着。２００９年７月のデビューから１２７１走で通算３００勝を達成した。レースは前を任せた中島詩音（山梨）が最終２角４番手からまくり返し、最後の直線で松谷が抜け出して先頭でゴール。中島が２着に粘り、３着には松谷マークの中村浩士（千葉）。ラインでワンツース