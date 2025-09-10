ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > マックの新たな制限に「そこじゃない感」子連れ客に配慮ゼロの落胆 マクドナルド 玩具 時事ニュース 週刊女性PRIME マックの新たな制限に「そこじゃない感」子連れ客に配慮ゼロの落胆 2025年9月10日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マクドナルドのハッピーセットについて、週刊女性PRIMEが取り上げた 同社は、初日はモバイルオーダーでの販売は停止にすることなどを発表 ネット上では「そこじゃない、おもちゃの内容を変えるべき」といった声が 記事を読む おすすめ記事 iPhone 17シリーズとiPhone Air発表。約1時間のAppleイベント、時系列でまとめました【更新終了】 2025年9月10日 5時0分 【『徹子の部屋』で異例の事態】黒柳徹子 初対面の藤井風に“メロメロ”食事デートの約束も 2025年9月9日 20時19分 「都内のマンションで…」坂口健太郎(34)が年上の一般女性と同棲していた！《独占スクープ》 2025年9月9日 19時30分 中丸雄一が復調傾向も笹崎里菜アナが大苦戦…同じ“サレ妻”佐々木希との決定的な違い 2025年9月9日 9時26分 フジ検証番組スタッフに「急逝」報道 詳細について回答拒否の姿勢にまたも高まる“隠ぺい”体質批判 2025年9月9日 20時26分