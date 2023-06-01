◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神は26日の広島戦（甲子園）に1―0で勝利した。4番・佐藤輝明内野手（27）が4回、リーグトップの同僚・森下に1本差と迫る6号ソロ。22年以来自身2本目で、聖地では初の「1―0決勝弾」を放ち、藤川球児監督（45）にセ最速タイの通算100勝目を贈った。日曜日に佐藤輝が本塁打を打てばチームは17連勝。「サンデー輝」の一発でヤクルトを勝率で上回り、単独首位に返り咲いた