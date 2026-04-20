塗料不足の影響が軽微な首都高、そのワケは中東ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となっている影響が、じわじわ深刻化しています。石油製品の調達、とりわけナフサを原料とする塗料やシンナーの供給不足が顕在化しており、塗装の業界団体である日本塗料工業会は2026年4月14日、「トルエン等を原料とするシンナーを含む溶剤等の安定供給確保に向けた御協力について」国へ要請を行うなどしています。 【うわ、工事費どーなる…？】こ