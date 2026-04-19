【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの三上悠亜が4月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。Netflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）に出演していたことを明かした。【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ぼこぼこにされてます」顔面のアザ映したオフショット◆三上悠亜「九条の大罪」に“予告なし”で出演三上は「今Netflixで公開中の『九条の大罪』にほんとにちょっぴり出演させていただいてます 告知してないのに見