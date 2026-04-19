三上悠亜、ネトフリ「九条の大罪」出演していた “顔面のアザ”映したオフショット公開「ぼこぼこにされてます」
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの三上悠亜が4月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。Netflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）に出演していたことを明かした。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ぼこぼこにされてます」顔面のアザ映したオフショット
三上は「今Netflixで公開中の『九条の大罪』にほんとにちょっぴり出演させていただいてます 告知してないのに見つけてくれたみんなありがとう」と同作に登場していることを報告。また、口元のアザが印象的なオフショットを添え「ぼこぼこにされてます」と投稿していた。
この投稿を受け、SNS上では「ぼこぼこにされてても可愛い」「気づかなかった」「突然出てきてびっくりしました」「すごすぎる」と反響が寄せられている。
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者・真鍋昌平氏による同名コミックを実写シリーズ化した本作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる作品となっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「ぼこぼこにされてます」顔面のアザ映したオフショット
◆三上悠亜「九条の大罪」に“予告なし”で出演
三上は「今Netflixで公開中の『九条の大罪』にほんとにちょっぴり出演させていただいてます 告知してないのに見つけてくれたみんなありがとう」と同作に登場していることを報告。また、口元のアザが印象的なオフショットを添え「ぼこぼこにされてます」と投稿していた。
◆Netflixシリーズ「九条の大罪」
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者・真鍋昌平氏による同名コミックを実写シリーズ化した本作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる作品となっている。（modelpress編集部）
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