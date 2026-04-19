OPPOの輸入元であるオウガ・ジャパンが4月14日、都内で発表会を開催し、同社初の日本向け折りたたみスマホ「OPPO Find N6」を4月15日（水）より販売開始すると発表しました。折りたたみスマホの最大の課題とされる「折り目問題」に真正面から取り組んだ製品が、いよいよ国内投入されます。 登壇したオウガ・ジャパンの河野謙三専務取締役は、「OPPOの折りたたみスマホは、海外ではすでに4世代まで出していますが、日本には1台も