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【J1百年構想リーグ WEST第11節】(パナスタ)G大阪 2-2(PK5-3)岡山<得点者>[G]岸本武流(26分)、イッサム・ジェバリ(65分)[岡]オウンゴール(5分)、江坂任(72分)<警告>[G]三浦弦太(74分)[岡]ブラウンノア賢信(42分)主審:須谷雄三└宇佐美復帰のG大阪、ACL2制覇王手から中3日でPK戦勝利!! 岡山は決定機逸響いて4連敗