人気YouTuberが、自分の部屋で常識を疑う“やりたい放題”動画を公開し、波紋を広げている。「登録者数107万人のYouTuber・ガミックスです。この日、室内で『ペットボトル爆弾』と称し、炭酸水入りのペットボトルにドライアイスを投入。フタを閉めると、ガスが膨張して破裂。水が噴き出し、床はあっという間に水浸しになりました。この後、友人を呼び、2リットルのペットボトルでも同様の実験を繰り返すなど、完全に“悪ノリ”