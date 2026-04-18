米Anthropicは4月17日（現地時間）、実験的・先端的な開発を担うAnthropic Labsの新製品「Claude Design」を発表した。Claudeと連携し、プロンプトからデザインやプロトタイプ、スライド、ワンペーパー資料といったビジュアル成果物を生成できるツールである。Anthropicは、デザイナーが自由に試行錯誤できる環境を提供するとともに、デザインの専門知識を持たない人でも視覚的なアイデアを具体化できる手段になるとしている。想定