「豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ」【画像で見る】10分で完成！程よい甘みがキャベツと豚こまに合う「豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ」サッとメイン料理を作りたい…という時には豚こま＆レンチンレシピがおすすめ！野菜に豚こま肉を乗せてレンチンして、たれも混ぜるだけで完成！ごまだれが豚こまとキャベツにからんで相性抜群のレシピを料理研究家の小林まさみに教わりました。レシピを教えてくれたのは、料理研究家の小林